Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении Александра Логинова в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Слова Польховского цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, эстафетная гонка у мужчин получилась тяжелой, в частности, для Александра Логинова на четвертом этапе.

«Он очень сильно переживал. Молодцы ребята, подошли, похлопали его по плечу. Я ему тоже сказал: пусть все эти промахи останутся в Хохфильцене», — отметил Польховский, добавив, что Логинов приступил к тренировкам, а после провала сделает выводы.

«Ппосоветуемся, на контакт он идет. Будем выводить его, чтобы он бился не обращая внимания на то, что случилось в прошлое воскресенье», — сказал Польховский.

Напомним, Александр Логинов зашел на штрафной круг после стрельбы стоя на четвертом этапе эстафеты в Хохфильцене и сборная России в итоге заняла четвертое место.