Автогонщик команды «Хаас» Ромен Грожан рассказал о том, в каком состоянии он находится после жуткой аварии на Гран-при Сахира.

Слова Грожана цитирует портал Motorsport.nextgen-auto.com. По словам пилота, ему понадобится еще три недели, чтобы полностью прийти в норму. На этой неделе Грожан планирует перенести операцию, поскольку ему диагностировали разрыв связки большого пальца на левой руке. «Придётся обездвижить палец на четыре-шесть недель», — сказал Грожан.

Гонщик заявил, что хорошо переносит боль, и его правая рука почти в порядке за исключением болезненных ощущений в холод. «Есть последствия аварии, когда я смотрю на свои руки, я вижу, что они сейчас выглядят не лучшим образом. Но это не так уж важно по сравнению с аварией и с тем, что все могло быть иначе», — отметил пилот, добавив, что каждый день для него теперь — это небольшая победа.