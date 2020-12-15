Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о том, в каком состоянии находится Светлана Миронова и кто из состава команды побежит спринт на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Слова Шашилова цитирует портал РИА Новости. «Акимова стартует однозначно, Казакевич, Миронова. По остальным завтра сможем решить», — отметил тренер, добавив, что сборная провела контрольную тренировку после третьего этапа КМ.

У Мироновой, по словам Шашилова, состояние удовлетворительное, однако никто не знает, какими могут быть полные последствия коронавируса.

«Пытались и в эстафете ее заменить… Я бы не хотел ее менять в эстафете, но общее давление сыграло свою роль. Но думаю, что Миронова будет в порядке», — добавил Шашилов.