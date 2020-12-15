Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о стрельбе Александра Логинова в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Слова Майгурова цитирует агентство ФАН. Как считает глава СБР, на провал Логинова повлияла совокупность факторов.

«Можно научить человека идеально стрелять, но в стрессовых ситуациях на первый план выходят не твои навыки стрельбы, хотя они важны, а психология», — отметил Майгуров, добавив, что здесь проявляется, спортсмен может совладать со своими нервами.

«Отмечу также неидеальное функциональное состояние, которое тоже может накладывать свой отпечаток на результат стрельбы в определённый момент», — заключил Майгуров.

Напомним, Александр Логинов ушел на штрафной круг на последней стрельбе в мужской эстафете, и сборная России заняла четвертое место.