Главные новости с биатлонных стрельбищ, ледовых арен и футбольных стадионов — в традиционном дайджесте от Nevasport за 15 декабря:

Гасперини сообщил, что Миранчук сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии игроков своей команды перед игрой против туринского «Ювентуса» в чемпионате Италии по футболу — в частности, о здоровье россиянина Алексея Миранчука. По словам тренера, сегодня, 15 декабря, Миранчук сдал отрицательный тест на коронавирус и получил разрешение на тренировки. Также игрок был включен в заявку на игру с «Ювентусом».

Косторная приступила к тренировкам после перенесенного коронавируса

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная вернулась к тренировочному процессу после того, как выздоровела от коронавируса. Видео с тренировкой Косторной появилось в «Инстаграме» академии «Ангелы Плющенко», в ролике она прыгает на скакалке. «Алена Косторная приступила к тренировкам. Набирай скорее форму, Алёнка!», — гласит подпись на видео.

Туктамышева полностью вылечилась от коронавируса и начала подготовку к ЧР в Челябинске

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и скоро приступит к тренировочному сбору в Новогорске перед чемпионатом России в Челябинске. Об этом сообщает портал «Спорт день за днем». Как стало известно СМИ, фигуристка уже полностью поборола коронавирус, которым заразилась в конце ноября. На данный момент фигуристка в составе группы Алексея Мишина находится в Новогорске, сейчас все спортсмены ожидают результатов теста на коронавирус.

Устюгов официально пропустит «Тур де Ски«

Российский лыжник, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит многодневку «Тур де Ски». Слова тренера Устюгова Маркуса Крамера цитирует агентство ТАСС. Тренер отметил, что лыжник не будет готов к «Тур де Ски», поскольку тренировки по плану он возобновил лишь неделю назад. По словам Крамера, сейчас они с Устюговым будут смотреть на динамику возвращения формы.

Казакевич вышла в лидеры рейтинга СБР. Логинов — первый в мужском зачете

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг сезона, в котором лидируют Александр Логинов и Ирина Казакевич. Логинов занимает первое место с 406 очками. Вторым идет Матвей Елисеев, в активе которого 344 балла, третьим — Игорь Малиновский (322). У женщин на первое место вышла Ирина Казакевич, набравшая 361 очко. Второе место занимает Екатерина Носкова (325), третье — Татьяна Акимова (321).

Шварцман дебютировал за рулём болида «Феррари» на тестах в Абу-Даби

В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» прошли постсезонные тесты Формулы-1 для молодых пилотов. Российский гонщик Роберт Шварцман дебютировал за рулем актуального болида «Феррари». Карлосу Сайнсу, который переходит в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля, не разрешили представлять его новую команду на тестах.