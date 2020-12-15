Российская команда Natus Vincere обыграла бразильский клуб FURIA в рамках онлайн-турнира по CS:GO IEM Global Challenge 2020. Коллектив Александра s1mple Костылева завершил встречу со с сухим счётом 2-0.

Inferno: Natus Vincere 16 — 11 FURIA

Nuke: Natus Vincere 16 — 13 FURIA

Лучшим игроком матча стал Александр s1mple Костылев, который за две карты имеет KD 56-32 (+24) и рейтинг HLTV 1.49, что является результатот выше среднего. Примечательно, что три игрока «Рождённых Побеждать» имеют отрицательную статистику. Во встрече участвовало шесть игроков, Валерий B1T Ваховский заменял Егора flamie Васильева на первой карте.

Среди представителей бразильской команды в плюс отыграл только Кайк KSERATO Серато, остальные четыре игрока имеют рейтинг HLTV меньше единицы.

IEM Global Challenge 2020 по CS:GO проходит в онлайн-формате среди восьми приглашенных коллективов с 15 по 20 декабря. Семь европейских команд на Natus Vincere борются друг с другом за 500 000 долларов.