Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Егор flamie Васильев поделился своими мыслями о подписании шестого игрока в свой состав. Киберспортсмен признался, что рад данной идее, так как в финалах серии BO5 такая стратегия может привести к отличному результату и победе.

Думаю, это отлично сработает в гранд-финалах с серией best-of-5. Игроки, которых будут менять, смогут передохнуть и лучше выступить на своих картах. Сейчас B1t играет только на Inferno, поэтому он цепляется за каждую возможность и старается показать свой максимум, когда ему выпадает шанс.

Российская команда Natus Vincere обыграла бразильский клуб FURIA в рамках онлайн-турнира по CS:GO IEM Global Challenge 2020. Коллектив Александра s1mple Костылева завершил встречу со с сухим счётом 2-0. Во встрече участвовало шесть игроков, Валерий B1T Ваховский заменял Егора flamie Васильева на первой карте.