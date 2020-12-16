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Natus Vincere выиграла FURIA на IEM Global Challenge

Российская команда Natus Vincere обыграла бразильский клуб FURIA в рамках онлайн-турнира по CS:GO IEM Global Challenge 2020. Коллектив Александра s1mple Костылева завершил встречу со с сухим счётом 2-0.

Flamie рад расширению состава по CS:GO до шести человек

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Егор flamie Васильев поделился своими мыслями о подписании шестого игрока в свой состав. Киберспортсмен признался, что рад данной идее, так как в финалах серии BO5 такая стратегия может привести к отличному результату и победе.