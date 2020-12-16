Just Error распалась. Почему так быстро
NS: Состав Just Error был полумертворождённый
Resolut1on про Virtus.pro: У меня были большие надежду
Iceberg про OGA Dota PIT S4: Мы будем просто по кайфу играть
Kyle о роспуске Just Error: Их хотел подписать на год за $1,4 млн
Maddyson раскритиковал русскую озвучку в Cyberpunk 2077
Evelone заявил о блокировке навсегда Twitch канала
Natus Vincere выиграла FURIA на IEM Global Challenge
Российская команда Natus Vincere обыграла бразильский клуб FURIA в рамках онлайн-турнира по CS:GO IEM Global Challenge 2020. Коллектив Александра s1mple Костылева завершил встречу со с сухим счётом 2-0.
Flamie рад расширению состава по CS:GO до шести человек
Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Егор flamie Васильев поделился своими мыслями о подписании шестого игрока в свой состав. Киберспортсмен признался, что рад данной идее, так как в финалах серии BO5 такая стратегия может привести к отличному результату и победе.
Комментарии Развернуть