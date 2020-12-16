В Хернинге (Дания) на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» завершился матч между сборными Дании и России в рамках чемпионата Европы среди женских команд. Датчанки одержали победу со счетом 30:23.

Таким образом, российская команда не сумела выйти в полуфинал турнира. Теперь подопечные Амброса Мартина будут бороться за пятое место.

Напомним, для сборной России это поражение стало первым в рамках турнира. Россиянки вышли в основной раунд, обыграв сборные Испании, Швеции и Чехии. Затем команда Мартина одержала победу над Черногорией и сыграла вничью с Францией.

Примечательно, что российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.