Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков признался, что в нынешнем сезоне ему больше всего нравится «Краснодар».

«Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам, два последних матча они выиграли со счётом 5:0. Просто у них есть чёткий очень рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится», — сказал Кержаков в программе «Футбольная столица».

По мнению экс-футболиста, атакующие игроки «Краснодара» всегда знают, что делать, и могут импровизировать.

Напомним, «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков в 18 турах. «Краснодар» с 27 очками идет на восьмом месте.

В среду, 16 декабря, «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Игра начнется в 20:00 мск, трансляция будет доступна здесь.