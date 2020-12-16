Петербургский клуб «Зенит» примет мюнхенскую «Баварию» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить на стадионе «Сибур Арена» сегодня, 16 декабря, команды выйдут на паркет в 19:00 по московскому времени.

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Подопечные Хави Паскуаля уверенно проводят текущий сезон и идут в зоне выхода в плей-офф. В пассиве «Зенита» четыре поражения в Евролиге — от «Химок», «Олимпиакоса», «Фенербахче» и мадридского «Реала».

«Бавария» также потерпела четыре поражения: от «Олимпии Милан», «Реала», московского ЦСКА и «Панатинаикоса».