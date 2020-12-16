Старший тренер мужской сборной России по биатлону поделился мнением о стрельбе Александра Логинова в текущем сезоне.

«С чего вы взяли, что он не самый стрессоустойчивый? Чемпионом мира «стрессонеустойчивые» не становятся. Можно сказать помягче: подверженный колебаниям. Конечно, он сильно переживает, мы стараемся ему помочь разобраться в себе, разобрать ошибки», — заявил Каминский, слова которого приводит ТАСС.

Тренер признал, что состояние Логинова не самое лучшая, но этот момент нужно пережить. По словам Каминского, он недостаточно хорошо знает, как Логинов готовился к сезону, поскольку он работал отдельно от команды.

Он подчеркнул, что в ближайшее время не хочет задавать Логинову вопросы по этому поводу, так как главная задача сейчас — поддержать спортсмена и помочь ему улучшить состояние.

«Проигрывать 15-20 секунд – это ерунда, это можно добрать через неделю. Другое дело – стрельба. Возможно, это связано с тем, что во время межсезонья у него не всегда была возможность работать на хорошем рубеже, в хороших условиях», – добавил Каминский.

Напомним, в ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, в Хохфильцене (Австрия) состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону.