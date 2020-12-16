Команда Формулы-1 «Альфа Таури» в ближайшее время может объявить о подписании контракта с японским пилотом Юки Цунодой.

Предполагается, что он заменит российского гонщика «Альфа Таури», который потеряет место в «королевских гонках» на следующий сезон.

Накануне, в день тестов молодых пилотов в Абу-Даби (ОАЭ), пресс-служба команды анонсировала заявление, которое будет сделано сегодня, 16 декабря.

«Скудерия Альфа Таури», Италия. Следите за новостями после завершения тестов молодых пилотов в Абу-Даби. Среда, 16 декабря – фотографии и текст», – говорится в пресс-релизе команды из Фаэнцы.

Напомним, Цунода провел минувший сезон в Формуле-2. На данный момент «Альлфа Таури» подписала контракт лишь с одним пилотом — Пьером Гасли.