Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин будет отправлен в отставку после поражения на чемпионате Европы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва, Мартин будет отстранен от работы с командой до окончания турнира.

«Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку. В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них – сборная России, вторая – семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде – на его семье», — приводит слова Шишкарева ТАСС.

Глава ФГР подчеркнул, что к матчу за пятое место команду будет готовить уже другой тренер. В последующих отборочных встречах Мартина также не будет.

Напомним, сборная России по гандболу в третьем матче основного раунда чемпионата Европы проиграла сборной Дании и не вышла в полуфинал. Теперь россиянки будут бороться за пятое место.