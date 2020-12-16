Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун оценил меры безопасности, которые соблюдались в чемпионате в связи с пандемией коронавируса.

«Горжусь тем, чего нам удалось добиться в этом году. Казалось, это невозможная задача. Когда вспоминаю, как всё начиналось, меня охватывает гордость», — приводит слова Брауна Autosport.

Он отметил, что в целом на тысячу тестов приходился всего один положительный результат. При этом он добавил, что нужно подумать, почему 3 из 20 пилотов заболели.

«Худшая вспышка случилась, когда заразился один из переводчиков на этапе. Он работал и контактировал с группой людей. Внезапно мы столкнулись с небольшой вспышкой, но нам удалось быстро всё взять под контроль», — сказал Браун.

Источник утверждает, что это произошло в ходе российского этапа Гран-при в Сочи.