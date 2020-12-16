Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал удачи молодёжной сборной России на предстоящем МЧМ-2021 в Эдмонтоне (Канада)

«Удачи! Будем болеть!» – написал Овечкин в комментариях на страницах Василия Подколзина и Егора Афанасьева в «Инстаграме».

Напомним, молодежный чемпионат мира стартует 25 декабря. Сборная России проведет первый матч 26 декабря против команды США. Также россиянам предстоит сыграть с Чехией, Австрией и Швецией.

Команда прибыла в Эдмонтон в понедельник, 14 декабря. По пути в Канаду российским игрокам пришлось сделать пересадку в Хельсинки. Также чартер с командой совершил две дозаправки в Рейкьявике (Исландия) и Гус-Бей (Канада).