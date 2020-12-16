«Зенит» — «Спартак»: о составе команды Семака

Российская премьер-лига завершит год топ-матчем в Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком». Естественно, и Семак, и Тедеско хотят уйти на новогоднюю паузу королями.

Проблем по составу у тренера «Зенита» намного меньше — из травмированных отсутствует только Михаил Кержаков, когда как в «Спартаке» проблемы у Соболева, Умярова и, конечно же, Кокорина. Кто-то сомневался, что он будет в этом списке?

На фоне отсутствия Кержакова понятно, что место в воротах зарезервировано за Андреем Луневым, что для «Зенита» не очень здорово. Команде давно пора приобретать нового голкипера, не травматичного и конкурентоспособного.

Справа в защите сыграет Алексей Сутормин — на новой для себя позиции россиянин выглядит неплохо, и эта находка, возможно, единственное светлое пятно во всей работе Семака в нынешнем сезоне. В центре ждем Ловрена и Чистякова, пока именно эти двое выглядят предпочтительнее, хотя по действиям Семака непонятно, планирует ли он оставлять Ракицкого в команде. Если, конечно, сам останется. Слева — Дуглас Сантос, если Семак не придумает чего-то нового или кто-то не сломается перед игрой. Обязательно стоит ждать выхода Жиркова, который всегда показывает свой максимум в играх против «Спартака».

В полузащите ждем Малкома и Себастьяна Дриусси, которому придется сыграть на его «дерьмовой позиции», в центре — Вильмар Барриос и Магомед Оздоев — связка проверенная, пусть и в последнее время она показывает свои слабые стороны.

В атаке выйдут Сердар Азмун и Артем Дзюба — Семак не сможет позволить себе держать Артема в запасе, как в матче с «Боруссией». В этой игре ему придется выставлять сильнейших, а вот кем их менять — это решение он отложит на потом.