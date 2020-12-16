Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сообщила, что Елизавета Туктамышева полностью вылечилась от коронавируса.

По словам Мишиной, фигуристы успели немного покататься в Санкт-Петербурге перед тем, как отправиться в Новогорск. Она подчеркнула, что ни о каких сложных элементах речи не шло, поскольку спортсменам требовалось время на восстановление.

«В Новогорске постепенно втянутся – и начнут. На лед та же Лиза вернулась уже полностью здоровой, когда не было ни температуры, ни слабости», — сказала Мишина, слова которой приводит Sports.ru.

Тренер добавила, что Михаил Коляда и Анастасия Гулякова переболели обычной простудой, а не коронавирусом.

Напомним, с 24 по 27 декабря в Челябинске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию.