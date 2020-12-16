Турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в сезоне-2021/22 будет отборочным к зимней Олимпиаде в Пекине-2022.

Такое решение принял совет Международного союза конькобежцев (ISU). Спортсмены, которые выступят на Nebelhorn Trophy в следующем году, могут получить лицензии на Олимпийские игры.

Ожидается, что турнир будет проходить в период с 22 по 25 сентября 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса отменили ряд международных стартов: сначала отказались от проведения чемпионата четырех континентов, затем — от финала Гран-при и чемпионата Европы. Пока неизвестно, состоится ли весной чемпионат мира. Серия Гран-при в этом году проходила в формате национальных соревнований.