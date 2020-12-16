Противостояние "Зенита" и "Спартака" - одно из главных в российском футболе. Baltphoto/Михаил Киреев

Противостояние "Зенита" и "Спартака" - одно из главных в российском футболе. Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургский «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. В преддверии встречи предлагаем вспомнить самые разгромные игры команд и проверить, насколько хорошо у вас в памяти сохранились самые унизительные матчи как для «Спартака», так и для «Зенита».

Игра будет проходить на «Газпром-Арене» сегодня, 16 декабря, и начнется в 20:00 мск. Трансляция будет доступна здесь.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, несмотря на то, что он москвич. Для него сделали исключение, так как он является арбитром ФИФА.

В составе «Спартака» не сыграет бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин: он остался в Москве из-за мышечных болей. Ранее он пропустил игру красно-белых с «Сочи».