В австрийском Хохфильцене стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, соревнования будут проходить в период с 17 по 20 декабря.

17 декабря состоится мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Начало — в 16:15 по московскому времени.

На следующий день, 18 декабря, спринт пробегут женщины, их дистанция составит 7,5 км. Начало также в 16:15 мск.

19 декабря состоится гонки преследования, старт-листы к которым будут сформированы согласно результатам спринтов. Мужчины стартуют в 15:00, их ожидает дистанция 12,5 км. Женщины выйдут на старт в 17:00 и пробегут 10 км. Гонка предусматривает прохождение четырех огневых рубежей.

В воскресенье, 20 декабря, пройдут два масс-старта. Мужской начнется в 14:00, женский — в 16:25.