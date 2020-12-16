Японский пилот Юки Цунода подписал контракт с «Альфа Таури» и в следующем сезоне будет выступать в Формуле-1. Об этом сообщает пресс-служба команды из Фаэнцы.

Цунода станет напарником Пьера Гасли, а россиянин Даниил Квят покинет «королевские гонки».

Минувший сезон японский гонщик провел в Формуле-2, для него это был дебют в чемпионате. В личном зачете пилотов Цунода занял третье место, отстав от второго всего на один балл. Победителем Формулы-2 стал Мик Шумахер, который уже подписал контракт с «Хаас» и тоже будет выступать в Формуле-1.

Квят в сезоне-2020 занял 14-е место в личном зачете пилотов Формулы-1, набрав 32 очка. Лучшим результатом для него стало четвертое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее Квят сообщал, что рассчитывает вернуться в «королевские гонки» в 2022 году.