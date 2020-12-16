Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новости о своей отставке.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время Медведев покинет свой пост. По сведениям Metaratings, решение об этом было принято еще месяц назад.

«Враги клевещут», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».

Напомним, Медведев работал генеральным директором «Зенита» с 2019 года. До этого он был президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и занимал руководящую должность в «Газпроме».

«Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков после 18 туров. В еврокубках сине-бело-голубые вновь выступили неудачно: заняли четвертое место в своей группе Лиги чемпионов и не вышли в евровесну.