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  • 13:41,  16 декабря 2020
Художественная гимнастика
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Гимнастка Севастьянова показала фото в коротком топе на фоне снежного пейзажа

Гимнастка Севастьянова показала фото в коротком топе на фоне снежного пейзажа
Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова. Фото: ВФГР

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала серию снимков, на которых позирует в черном спортивном топе и белой накидке на фоне заснеженного пейзажа с елями.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.

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