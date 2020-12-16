Гимнастка Севастьянова показала фото в коротком топе на фоне снежного пейзажа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала серию снимков, на которых позирует в черном спортивном топе и белой накидке на фоне заснеженного пейзажа с елями.