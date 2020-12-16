Женская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы — от команды Дании в третьем матче основного раунда турнира. Цена проигрыша оказалась высока: россиянки лишились шансов на полуфинал и теперь будут бороться лишь за пятое место, а главный тренер Амброс Мартин уже пакует чемоданы.

Интересный факт: сборная России побеждала на Олимпиаде, четыре раза первенствовала на чемпионатах мира, а вот континентальный турнир не поддался ей ни разу в истории. Лучшим результатом стало серебро в 2018-м: тогда россиянки в финале проиграли француженкам.

В этом году первая осечка тоже случилась в матче с Францией: во втором туре основного этапа команда Мартина едва не потерпела поражение, но в последние секунды смогла свести результат к ничьей. Спустя несколько дней россиянки встретились с датчанками, но не смогли сделать на площадке практически ничего: повести в счете удалось лишь один раз — в самом начале, когда на табло горели цифры 2:1. После этого хозяйки турнира не позволили сборной России ни отыграться, ни тем более выйти вперед.

В защиту команды стоит напомнить, что в Хернинг она прибыла без ключевых игроков: Анна Вяхирева и Анна Сень остались в России из-за травм. Не сыграла и Ярослава Фролова, но её, как отмечала Сень еще до старта турнира, было кем заменить, а вот Вяхиреву — некем.

Проблем доставил и календарь, подстроенный под сборную Дании: расписание матчей было оптимальным именно для хозяек турнира. Теперь датчанки сыграют в полуфинале с норвежками, а в параллельном матче вторую путевку в финал разыграют Франция и Хорватия.

Несмотря на сложности, ФГР ставила перед командой максимальную задачу: играть только на победу и добраться-таки до первого европейского золота. Поэтому после провального матча руководство разозлилось не на шутку и объявило, что Мартин будет отправлен в отставку прямо по ходу турнира, и уже на игру с Нидерландами за пятое место команду будет выводить другой специалист. Амброс же, по словам главы ФГР, может отправляться домой и посвятить всё своё время семье и сыновьям.

«Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку. В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них – сборная России, вторая – семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде – на его семье. Пусть он воспитывает своих сыновей и будет счастлив. Сыновья – это очень важно, как отец трёх сыновей, я его очень понимаю», — сказал Сергей Шишкарев для ТАСС.

Раздражение руководства понятно: Мартин, кажется, смирился с поражением еще по ходу матча, когда в последней пятиминутке вместо того, чтобы исправлять ситуацию, перестал подключать к атакам Дарью Дмитриеву. Во время тайм-аута он общался со спортсменками по-испански, и это тоже не осталось незамеченным федерацией. Шишкарев устроил Мартину публичный разнос и, не стесняясь в выражениях, назвал результат сборной России тренерским абсурдом.

«Он говорил на испанском, и ему было абсолютно безразлично, что игроки его не понимают. Он хотел сказать то, что он может, и сказал это по-испански. Перевод вы слышали. Тренер не может говорить для кого-то, он должен говорить для игроков. А они его не понимают, не слышат», — сказал Шишкарев.

Сам Мартин пока никаких комментариев по поводу своей отставки не давал. После матча он ограничился штатным заявлением об ошибках, допущенных на площадке, и нереализованных возможностях. На этом — пока всё. Сборная России приехала в Данию бороться за победу, а уедет без медалей и главного тренера.