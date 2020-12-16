Стало известно, в формах какого цвета сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак» в рамках 19-го тура российской премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, полевые игроки петербургского клуба выйдут на поле в лазурной форме, а вратарь — в черной. Футболисты гостей выйдут на поле в белом, вратарь будет играть в оранжевом свитере.

Игра будет проходить на «Газпром-Арене» сегодня, 16 декабря, и начнется в 20:00 мск. Трансляция будет доступна здесь.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, несмотря на то, что он москвич. Для него сделали исключение, так как он является арбитром ФИФА.

В составе «Спартака» не сыграет бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин: он остался в Москве из-за мышечных болей. Ранее он пропустил игру красно-белых с «Сочи».