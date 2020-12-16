Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра поднялся на третью строчке в рейтинге легкого дивизиона.

Бразилец поднялся сразу на четыре позиции вверх, теперь он опережает Тони Фергюсона, Конора Макгрегора, Дэна Хукера и Рафаэля дос Аньоса. Впереди — Джастин Гэтжи и Дастин Порье, а также чемпион Хабиб Нурмагомедов.

На одну строчку в рейтинге P4P поднялся Дейвесон Фигередо, который свел вничью бой с Брендоном Морено и сохранил свой пояс. Из-за улучшения позиций Фигередо на десятое место опустился Петр Ян, а Фигередо занял место россиянина под номером 9.

Серьезный скачок в рейтинге средневесов совершил Кевин Холланд. После победы над «Жакаре» Соузой он вскочил на десятое место с 15-го.

В тяжелом дивизионе еще более мощный рывок проделал Сирил Ган, который благодаря победе над Жуниором дос Сантосом поднялся с 14-го места на седьмое.