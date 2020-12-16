Канадский форвард Войтек Вольски сообщил о завершении карьеры хоккеиста.

По словам Вольски, он думал о завершении карьеры, но жене еще не говорил.

«Думал о том, что, может, еще вернусь. Но кажется, это все, я завершаю карьеру», – сказал Вольски, слова которого приводит Spittin’ Chiclets.

Отметим, 34-летний канадец польского происхождения играл в Континентальной хоккейной лиге в составе нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга» и китайского «Куньлуня». В сумме он набрал 210 (90+120) очков в 288 встречах в регулярном чемпионате, а в Кубке Гагарина на его счету 28 (10+18) очков в 46 поединках.

В Национальной хоккейной лиге Вольски выступал за «Колорадо», «Финикс», «Рейнджерс», «Флориду» и «Вашингтон». В 451 игре хоккеист набрал 267 (99+168) очков, а в плей-офф – 17 (8+9) очков в 29 матчах.

В 2018 году в составе сборной Канады выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане, набрав четыре (3+1) очка в шести матчах турнира.