Защитник петербургского «Зенита» Кевин Пангос поделился ожиданиями от матча против мюнхенской «Баварии» в Евролиге.

По словам Пангоса, все успели восстановиться, в том числе ментально. Он отметил, психологически каждый пытается вернуться и быть готовым.

Пангос добавил, что «Бавария» играет действительно хорошо, у немецкого клуба отличный ростер и хороший тренер, они играют отлично сейчас и вообще в этом сезоне.

«Мы должны быть готовыми, они тоже хотят только победы. Думаю, нас ждет хорошая игра», – сказал Пангос, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Отметим, игра будет проходить на стадионе «Сибур Арена» сегодня, 16 декабря, команды выйдут на паркет в 19:00 по московскому времени.

Подопечные Хави Паскуаля уверенно проводят текущий сезон и идут в зоне выхода в плей-офф. В пассиве «Зенита» четыре поражения в Евролиге — от «Химок», «Олимпиакоса», «Фенербахче» и мадридского «Реала».