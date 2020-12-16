Российский боец смешанных единоборств Дарина Маздюк подписала долгосрочный контракт с американским промоушеном Bellator.

«С сегодняшнего дня, 16 декабря, я официально являюсь бойцом Bellator MMA в наилегчайшем весе! Как вам новость?» – написала Маздюк в своем Instagram.

Отметим, 28-летняя спортсменка стала известна в интернете после поединка с 240-килограммовым блогером Григорием Чистяковым, которого она нокаутировала в первом раунде в рамках поп-лиги ММА «Наше дело».

Всего на счету Дарины Маздюк пять профессиональных поединков, в четырех из них она одержала победу.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Йоэль Ромеро заключил соглашение с Bellator. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани в своем Twitter. По информации источника, 43-летний спортсмен согласился подписать контракт с промоушеном. Отмечается, боец дебютирует в промоушене в 2021 году в рамках полутяжелого веса.