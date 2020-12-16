Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе без ограничений.

Об этом сообщает Sport24. 24-летний россиянин не выходил на поле с августа из-за травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне Головин провел только две встречи в составе монегасков.

Сегодня, 16 декабря, «Монако» проведет матч против «Ланса» в рамках 15-го тура француской Лиги 1, игра начнется в 23:00 по московскому времени. В данный момент команда Нико Ковача занимает в турнирной таблице шестое место.

Ранее Футбольный агент, представитель интересов игрока «Монако» Александра Головина Олег Артемов рассказал о переговорах с европейскими клубами в летнее трансферное окно.