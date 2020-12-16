Загитова показала, как радуется результатам первого зачета

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка показала, как отреагировала на результаты первого зачета.

«Радуюсь результатам первого зачёта», — написала Алина под фото и продублировала текст на английском и японском языках.

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. На данный момент спортсменка выступает в роли телеведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где работает в паре с Алексеем Ягудиным.