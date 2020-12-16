Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность советника генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу, прокомментировал новость об отставке Александра Медведева.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время гендиректор «Зенита» покинет клуб, данное решение было принято еще месяц назад.

«Да, всё верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», — заявил Аршавин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Таким образом экс-футболист намекнул на ситуацию в «Спартака»: в этом месяце московский клуб отправил в отставку гендиректора Шамиля Газизова.

Напомним, Медведев работает генеральным директором «Зенита» с 2019 года. До этого он был президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и занимал руководящую должность в «Газпроме».