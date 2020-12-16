Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил результаты россиянина Александра Большунова на первых этапах Кубка мира.

«Лучше об этом спросить у Юрия Викторовича Бородавко, в группе которого тренируется спортсмен. Ему точно виднее. Мне же кажется, что пока Большунов находится не в лучшей форме. Когда же Саша добавит, другим на трассу можно не выезжать», — сказал Легков, слова которого приводит «Команда России».

Напомним, на данный момент Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 437 очков. Он опережает норвежцев Йоханнеса Клэбо и Эмиля Иверсена, у которых 296 и 219 очков соответственно.

Сборная Норвегии не выступала на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и пропустит соревнования в Дрездене (Германия). Кроме того, норвежцы отказались от участия в многодневке «Тур де Ски», поскольку опасаются заражения коронавирусом.