Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал состав женской команды на спринт, который состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Как сообщает «Матч ТВ», гонку пропустят Лариса Куклина и Тамара Воронина. На старт выйдут Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Напомним, гонка состоится в пятницу, 18 декабря, и начнется в 16:15 по московскому времени. Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя.

Татьяна Акимова еще не выступала на Кубке мира в нынешнем сезоне: она присоединилась к сборной России лишь в конце прошлой недели. До этого Татьяна принимала участие в гонках Кубка России.

Этап Кубка мира в Хохфильцене будет проходить в период с 17 по 20 декабря.