Петербургский «Зенит» стал самым тестируемым на допинг клубом чемпионата России в октябре и ноябре 2020 года.

Как сообщает ТАСС, в течение двух месяцев РУСАДА проверило 10 футболистов «Зенита». В список протестированных игроков вошли голкиперы Андрей Лунев и Даниил Одоевский, защитники Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев и Данил Прохин, полузащитники Магомед Оздоев, Андрей Мостовой и Юрий Жирков, а также форвард Артем Дзюба.

Второе место по количеству протестированных футболистов поделили «Динамо» и «Ахмат» — по восемь игроков каждого клуба были проверены на допинг. У ЦСКА и «Рубина» протестированы по семь игроков, у «Спартака» — шесть. В общей сложности РУСАДА за два месяца проверило 59 футболистов РПЛ.

Некоторых игроков проверили по два раза. В этот список вошли Караваев («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА), Егор Сорокин («Краснодар»), Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Юрий Газинский и Даниил Уткин (оба — «Краснодар»).