Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что планирует исполнить тройной аксель на чемпионате страны. Ранее она включила его в свое выступление на пятом этапе Кубка России в Москве.

По словам спортсменки, она приняла решение об исполнении прыжка еще на тренировках, когда он стал получаться более стабильно.

«Я думаю, лучше на этих стартах пробовать, чем, например, на чемпионате России. На чемпионате России уже надо делать», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.

Она подчеркнула, что уже на шестиминутной разминке в Москве знала, что будет прыгать тройной аксель.

«Если прыжок, в принципе, готов, почему бы не вставить в программу. Комментаторы не ожидали? Ну, просмотрели. Значит, так легко прыгнула, наверное», — сказала Валиева.

Напомним, чемпионат России будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря.