Сотрудники московского «Спартака» будут носить видеорегистраторы во время матча против петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на «РБК Спорт». Отмечается, такое решение принято после инцидента в игре с «Сочи».

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отложил решение по матчу 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак». КДК рассмотрит поведение Тедеско в связи с конфликтом, который произошел между немецким специалистом и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром поединка станет Сергей Карасев. Матч будет проходить при пустых трибунах стадиона «Газпром Арена».