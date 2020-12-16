Заключительный перед зимней паузой 19-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами, которые состоятся сегодня, 17 ноября.

В 18:00 «Химки» на свое поле примут московский «Локомотив». Подопечные Марко Николича после разгромного поражения идут на седьмой строчке таблицы с 28 очками. «Химки» набрали 22 очка и занимают 11-е место.

Также в 18:00 стартует матч межу «Краснодаром» и «Уфой». Команда Мурада Мусаева имеет 27 очков и идет на восьмом месте, «Уфа» с 13 баллами — 14-я, в шаге от зоны вылета.

Ещё две встречи начнутся в 20:00. «Ростов» на своем поле примет ЦСКА. Сейчас команды идут на четвертом и третьем местах в таблице, их разделяют всего два очка (32 и 34). Параллельно будут играть грозненский «Ахмат» (25) и казанский «Рубин» (27), которые занимают 10-е и 9-е места соответственно.