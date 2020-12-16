В Москве стартует российский этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Сегодня, 17 ноября, сборная России встретится с командой Швеции. Игра будет проходить на стадионе «ЦСКА — Арена» и начнется в 19:30 мск.

Ранее команды встречались между собой в ноябре на Кубке Карьяла, тогда россияне одержали победу со счетом 2:1 в серии буллитов.

В ходе турнира все участвующие команды будут помещены в «пузырь», а в отеле и на ледовой арене смогут находиться только в «чистой зоне». Кроме того, хоккеистов будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус.

В состав сборной России вошли десять игроков петербургского СКА: вратарь Александр Самонов, защитники Данила Галенюк, Игорь Ожиганов и Виктор Антипин, а также форварды Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Иван Морозов.