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  • 15:37,  16 декабря 2020
Бокс/MMA
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Сын Кости Цзю победил Моргана в первом раунде, защитив чемпионские пояса

Сын Кости Цзю победил Моргана в первом раунде, защитив чемпионские пояса
Тим Цзю. Фото: Instagram.

Австралийский боксер Тим Цзю победил новозеландца Боуина Моргана в рамках вечера бокса в австралийской Параматте.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде. Благодаря этой победе Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

Отметим, 26-летний Тим Цзю одержал 17 побед в 17 поединках, 12 из которых — нокаутом. У 31-летнего Моргана 21 победа (11 из них — нокаутом) и два поражения.

Предыдущий свой поединок Тим Цзю провел 26 августа 2020 года против австралийца Джеффа Хорна, победив его техническим нокаутом в девятом раунде. Джефф Хорн перед девятым раундом отказался от продолжения поединка.

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