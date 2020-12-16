Английский «Вест Бромвич» сообщил о расставании с главным тренером Славеном Биличем.

Команду также покинут ассистенты хорвата Деян Рачуница и Данило Буторович.

В данный момент «Вест Бромвич» располагается на 19-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав семь очков после 13 матчей.

В прошлом сезоне под руководством Билича клуб занял второе место в Чемпионшипе и поднялся в премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» приняла решение расстаться с главным тренером команды Люсьеном Фавром после разгромного поражение от «Штуттгарта» со счетом 1:5. Фавр возглавлял команду с 2018 года, завоевав с ней Суперкубок Германии в 2019 году. В Лиге чемпионов дортмундцы вышли в 1/8 финала турнира, заняв первое место в таблице своей группы.