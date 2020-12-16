Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал подписание экс-бойцов UFC Йоэля Ромеро и Энтони Джонсона.

«Вес становится более конкурентным! К каждому бойцу подберу ключ и выиграю!» – написал Немков в своем Instagram

Напомним, Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в главном бою турнира Bellator 244 и стал чемпионом промоушена в полутяжелом весе.

Сейчас Вадиму Немкову 28 лет, он одержал 12-ю победу в 14 поединках. Последний раз Немков проиграл четыре года назад. Девять побед россиянин одержал нокаутом.

Отметим, свой последний последний поединок Йоэль Ромеро провел 7 марта 2020 года, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе. Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.

Энтони Джонсон за профессиональную карьеру провел 28 поединков и одержал 22 победы. Джонсон два раза претендовал на пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе, но оба раза потерпел поражение от Даниэля Кормье.