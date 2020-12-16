В среду, 16 декабря, в 19-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» на домашней «Газпром Арене» сыграет со «Спартаком». Поединок начнется в 20:00 по московскому времени.

«Зенит»

В рамках Лиги чемпионов «Зенит» выступает отлично, однако в конце осени не смог справиться с «Лацио» на гостевых трибунах и проиграл ему со счётом 1-3. Также коллектив не смог выиграть «Арсенал» Тула и матч завершился ничейным результатом.

Декабрь для клуба прошёл отлично, сперва «Зенит» всухую выиграл «Брюгге» со счётом 3-1, а затем вновь встретился с тульским «Арсеналом» и обыграл их со счётом 5-1, матч проходил в рамках РПЛ.

Последним матчем в рамках ЛЧ стало противостояние против «Борусии», где подопечные Сергея Семака не смогли справиться с соперником на домашних трибунах, итоговый счёт 1-2.

За 18 сыгранных встреч в рамках РПЛ клуб заработал в свою копилку 38 баллов и именно поэтому занимает первое место в турнирной таблице. Примечательно, что разница мечей составляет 40-14, что является очень внушительным результатом.

«Спартак»

В ноябре клуб делал небольшую паузу перед официальными выступлениями и до неё дважды сыграл в ничью. Сперва против «Урала» со счётом 2-2, а затем и против «Динамо» (1-1).

Сразу после отдыха «Спартак» разгромил «Тамбов» со счётом 5-1 и выиграл дома «Ротор» со счётом 2-0.

Последний матч для клуба прошёл неудачно и коллектив не смог справиться с «Сочи» (0-1). Сразу после этого матча клуб оказался в центре скандала, по итогам которого Доменико Тедеско может быть дисквалифицирован в матче против сегодняшнего соперника.

Прогноз и ставки

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.30, а на победу «Спартака» — 4.90.

Эксперты считают, что встреча будет достаточно напряжённой и обе команды будут играть активно, поэтому предлагают рассмотреть прогноз на обе забьют и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.