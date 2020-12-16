Стало известно, когда спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по спору Всемирного антидопингового агентства WADA и Российского антидопингового агентства.

Согласно информации на официальном сайте CAS, решение по спору будет объявлено 17 декабря, время — 18:00 по московскому времени.

Напомним, в декабре 2019 года WADA рекомендовало ввести пакет санкций против российского спорта и отстранить страну на 4 года от всех крупных международных соревнований, запретить проводить в стране крупные турниры, а также забанить спортивных чиновников из России. Причиной таких рекомендаций стали изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Решение WADA Российское антидопинговое агентство обжаловало в CAS, однако долгое время не начинались слушания по делу, заседания постоянно откладывались. В итоге они прошли со 2 по 5 ноября.