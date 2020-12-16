Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский основал студию по разработке компьютерных игр.

Студия получила название RL9Sport Games, в число ее первых сотрудников вошел Рафал Циммерман, создатель известного польского футбольного симулятора Liga Polska Manager 95.

Первой игрой студии станет футбольный менеджер Football Coach the Game 2022. Планируется, что игра будет кроссплатформенной – доступной пользователям как на ПК, так и на мобильных устройствах.

RL9Sport Games уже опубликовала первый трейлер, а релиз менеджера запланирован не ранее 2022 года. Страница игры уже есть в Steam.

Ранее сообщалось, что Левандовский одержал победу в голосовании за лучшего футболиста 2020 года по версии журнала FourFourTwo.