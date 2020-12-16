Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о результатах тестирования фигуристов его группы на коронавирус перед сбором в Новогорске.

Слова Мишина цитирует агентство ТАСС.

«Результаты пришли, все тесты отрицательные», — отметил Мишин, подчеркнув, что все спортсмены уже приступили к тренировкам.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, группа Мишина в полном составе заехала на базу в Новогорске, чтобы начать усиленную подготовку к чемпионату России в Челябинске. В составе команды на сборе оказались полностью выздоровевшая от коронавируса Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, а также победившие простуду Михаил Коляда и Анастасия Гулякова.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске стартует на следующей неделе 24 декабря.