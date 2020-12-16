Главный тренер французского «Монако» Нико Ковач сообщил о ходе восстановления российского полузащитника Александра Головина.

По словам Ковача, «Монако» не хватает Головина, и ему очень хотелось бы иметь возможность рассчитывать на столь сильного футболиста в составе.

Тренер отметил, он надеется на скорейшее возвращение Головина, но сложно назвать конкретную дату. Ковач добавил, он разговаривал с медицинским штабом, который сообщил ему, что возвращение россиянина следует еще немного отложить, чтобы не рисковать его здоровьем.

«Мы считаем, что показателя в 99% от его возможностей недостаточно, и если нужно будет подождать неделю, две или три, то мы это сделаем. Он нам нужен на весь остаток сезона, а не только в трех матчах, которые нас ожидают», – сказал Ковач, слова которого приводит официальный сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе без ограничений. 24-летний россиянин не выходил на поле с августа из-за травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне Головин провел только две встречи в составе монегасков.