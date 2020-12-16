Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение о выступлениях фигуристки Елизаветы Нугумановой в текущем сезоне.

Слова Гончаренко цитирует портал РИА Новости. Как считает тренер, Нугуманову ей хотелось бы особо отметить за прокаты в этом сезоне.

«Она всегда одухотворена, всегда с улыбкой, и в любом ее прокате всегда много интересных красивых находок в плане катания, вращений», — отметила Гончаренко, добавив, что Нугумановой необходимо доработать прыжковую часть, чтобы не возникало недокрутов.

Напомним, Елизавета Нугуманова отобралась на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске благодаря участию в этапах Кубка России в Сочи и Казани. В конце ноября фигуристка стала пятой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве — Ростелеком-кап.