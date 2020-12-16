Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов чаще других российских футболистов проходил тестирование на допинг в 2020 году.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, 24-летний Жемалетдинов проходил тестирование РУСАДА два раза в новом сезоне и столько же — в прошлом.

Три раза в 2020 году на допинг были проверены голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и защитник «Краснодара» Егор Сорокин.

Всего с начала года РУСАДА проверило 92 футболиста чемпионата России.

Ранее стало известно, когда спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по спору Всемирного антидопингового агентства WADA и Российского антидопингового агентства. Согласно информации на официальном сайте CAS, решение по спору будет объявлено 17 декабря, время — 18:00 по московскому времени.